Собянин: Если будет всплеск заболеваемости COVID-19, то не критичный

В Москве наметился устойчивый тренд на улучшение ситуации с коронавирусом, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Судя по динамике заболеваемости и количеству переболевших, ситуация улучшается, - сказал глава города. - Надеюсь, что этот тренд сохранится". В качестве положительного фактора Собянин назвал набирающую обороты вакцинацию.

Вместе с тем мэр столицы оценил последствия возможного нового всплеска заболеваемости. "Если всплеск и будет, но он не станет критичным, - отметил Собянин. - Мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии, заниматься привычными делами и вести привычный образ жизни".