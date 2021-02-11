Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней

Он опубликовал видеоролик, в котором рассказывается о новых технологиях в медицине. В частности, там сообщается о создании в городе единой цифровой платформы. В ее основу лег лабораторный сервис, объединивший городские и частные медучреждения. За счет этого появилась база пациентов с подтвержденным COVID-19.

В сюжете также сообщается, что ковидные госпитали работают в цифровом формате - без бумажного документооборота. "Использование цифровых технологий позволило снизить нагрузку на врачей и сэкономить их время, - отмечается в ролике. - Цифровизация обеспечила гарантию прозрачности всех действий и результатов, позволила минимизировать риски".