Столичных водителей предупредили о резкой смене погоды

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о резкой смене погоды в городе. Уже с 21.00 в четверг должна начаться сильная метель.

Далее условия на дорогах будут только ухудшаться. Ожидается усиление ветра в порывах до 18 метров в секунду. А также мощный снегопад, о котором уже сообщали городские власти. Ожидается, что за три дня выпадет до 30 миллиметров осадков.

"Чтобы непогода не привела к происшествиям, соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим, избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на гаджеты", - призывают в дептрансе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обратился к горожанам с просьбой быть предельно внимательными и осторожными в период снегопадов.