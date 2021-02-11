В Москве камеры зафиксировали более 200 водителей с телефоном за рулем

Камеры на столичных дорогах, фиксирующие использование телефона за рулем, заметили более 200 нарушений.

Эти камеры работают всего два месяца, и уже собрали приличный "урожай". Как рассказал замруководителя дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Егор Чернов, в городе работают восемь комплексов, выявляющих такие нарушения. Все доказательства отправляют в ГИБДД, там с каждым случаем разбираются индивидуально. Если вина водителя подтверждается, составляется постановление о штрафе в 1,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в январе на дорогах Москвы было поймано более 4 тысяч непристегнутых водителей. Вычислить их помогла нейросеть, которая анализирует данные с тех же 8 комплексов фотовидеофиксации.