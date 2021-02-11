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11.02.2021 10:06
Рубрика: Общество

В Москве выведут из работы с коронавирусом около 4,7 тысячи коек

Текст: Любовь Проценко

В Москве выводят из работы с коронавирусной инфекцией около 4,7 тысяч коек. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
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"Положительная динамика в эпидемиологической обстановке, которую мы наблюдаем в последнее время, позволяет нам вывести из работы с коронавирусом еще около 4,7 тысячи коек. К стандартной работе возвращаются два крупнейших стационара на 2 тысячи коек, перепрофилированные для лечения пациентов с COVID-19. Это корпуса городских больниц №52 и № 15 им. О.М. Филатова. Сокращают прием пациентов с коронавирусом и резервные госпитали: из работы выводятся порядка 2,7 тысяч коек. Останавливаем прием в трех корпусах госпиталя в Сокольниках, а также в Крылатском, АТЦ "Москва" и Коммунарке уменьшится количество коек, используемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, текущий фонд работы с коронавирусом составит около 9 тысяч коек".

В ближайшее время в клиниках будет проводиться специализированная санитарная обработка, персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

В соответствии с временным стандартом госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Койки в палатах будут установлены с увеличенным расстоянием.

На прошлой неделе к обычной работе вернулись 10 перепрофилированных под лечение COVID-19 стационаров. Также прекратился прием пациентов с коронавирусом в родеры на территории 11 ковидных больниц общим фондом около 1,3 тысяч коек.

Напомним, в Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.

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