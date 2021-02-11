В столичном регионе в четверг сохранится морозная погода

В столичном регионе днем температура воздуха не поднимется выше -13 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, столичный регион будет находиться в северной части циклона. При переменной облачности осадки маловероятны. Максимальная температура в Москве -15..-13, по области -18..-13 градусов. Содержание кислорода и атмосферное давление в пределах нормы.

- Четверг станет своеобразной паузой в осадках, новую порцию снега ожидаем в пятницу, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области. - Выпасть может до 15 см осадков. Ветер усилится до 15-17 м/с и немного потеплеет: в течение суток температура будет колебаться от -10 до -13.