Впервые в Москве брак зарегистрируют на катке ВДНХ

Впервые торжественная регистрация брака пройдет на катке ВДНХ 14 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе, это будет разовая акция и подарок молодоженам ко Дню всех влюбленных. Согласно сценарию праздника, все участники церемонии бракосочетания будут на коньках. Ведущая проведет торжественную церемонию бракосочетания. "Молодые подготовили оригинальные тематические образы, сочетающиеся с ледовым антуражем и коньками, возможно аналогичная церемония состоится в будущем году", - добавили представители ведомства.

В пресс-службе напомнили, что столичные ЗАГСы проводят официальные регистрации брака в старинных особняках, планетарии, на стадионах и других нестандартных площадках. По данным управления, в 2020 году в необычных местах поженились около 6 тыс. пар - это порядка 20% всех торжественных регистраций.