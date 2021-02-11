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11.02.2021 11:55
Рубрика: Общество

Впервые в Москве брак зарегистрируют на катке ВДНХ

Текст: Ирина Огилько

Впервые торжественная регистрация брака пройдет на катке ВДНХ 14 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как уточнили "РГ" в пресс-службе, это будет разовая акция и подарок молодоженам ко Дню всех влюбленных. Согласно сценарию праздника, все участники церемонии бракосочетания будут на коньках. Ведущая проведет торжественную церемонию бракосочетания. "Молодые подготовили оригинальные тематические образы, сочетающиеся с ледовым антуражем и коньками, возможно аналогичная церемония состоится в будущем году", - добавили представители ведомства.

В пресс-службе напомнили, что столичные ЗАГСы проводят официальные регистрации брака в старинных особняках, планетарии, на стадионах и других нестандартных площадках. По данным управления, в 2020 году в необычных местах поженились около 6 тыс. пар - это порядка 20% всех торжественных регистраций.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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