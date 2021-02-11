Экс-глава поселения в Хабаровском крае осужден за взяточничество

Бывший глава поселка Ванино в Хабаровском крае осужден за получение взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Как сообщает прокуратура региона, в течение 2019 года чиновник неоднократно получал "плату" за общее покровительство и попустительство по службе. Если конкретнее, благодаря взяткам работы по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территории и автомобильных дорог в Ванине, сделанные по муниципальным контрактам, принимались без препятствий.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 3,6 миллиона рублей. Кроме того, он не сможет занимать руководящие должности на госслужбе в течение восьми лет.