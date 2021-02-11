В Петропавловске-Камчатском охотоведы поймали рысь

В Петропавловске-Камчатском инспекторы краевой службы по охране животного мира отловили рысь, которую жители не раз видели в районе улицы Владивостокской, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Для поимки животного впервые использовался дистанционный инъектор. Опытный ветеринар рассчитал необходимую дозу препарата с учетом веса дикого животного и особенностей его организма.

"После того как рысь уснула, был проведен ее визуальный осмотр. Никаких повреждений и признаков заболеваний у нее не обнаружено, внешнее состояние соответствует времени года", - уточнили в министерстве.

Дикую кошку отвезли в лес и после пробуждения отпустили на волю в том месте, где водятся зайцы и другие мелкие животные.

Днем ранее поисками рыси безуспешно занимались полицейские Петропавловска-Камчатского .