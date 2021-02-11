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11.02.2021 13:32
Рубрика: Происшествия

На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника

Текст: Татьяна Кузнецова

Бывший министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай получил три года условно за злоупотребление должностными полномочиями. Чиновник вместе пожарной техники приобрел дорогой внедорожник.

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В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ напомнили, что экс-министр был задержан еще в 2019 году за то, что распорядился бюджетными средства по своему усмотрению.

Следователи установили, что январе 2019 года министерству природных ресурсов, экологии и туризма из федерального бюджета были выделены 6,2 миллиона рублей на приобретение лесопожарной техники и спецоборудования для авиапатрулирования лесов. В таком оборудовании очень нуждалось учреждение "Авиалесоохрана".

Эти деньги минприроды республики направило в "Авиалесоохрану", но вместо лесопожарной техники учреждение приобрело новый автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью почти 6,14 миллиона рублей. "Внедорожник изначально не предназначался для охраны лесов и в дальнейшем не использовался для этого", - подчеркнули в ведомстве.

Горно-Алтайский городской суд признал экс-министра виновным в злоупотреблении полномочиями и осудил его на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также бывшему главе минприроды запретили занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение двух лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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