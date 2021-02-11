При поддержке СУЭК дети из Кузбасса поучаствовали в программе "Лыжи мечты"

Очередная группа кузбасских детей с ограниченными возможностями и сопровождающих их родителей приступила к занятиям по программе "Лыжи мечты", реализуемой Фондом "СУЭК-РЕГИОНАМ" совместно с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Участниками тренингового курса на горе Туманная стали юные жители Полысаева.

Уже пятый год данный проект успешно реализуется в Кемеровской области - Кузбассе. За это время бесплатные курсы реабилитации и социализации в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда прошли более 400 кузбасских ребят. В этом году "Лыжи мечты" реализуются в рамках комплексной программы "СУЭК: 20 лет роста и созидания", включающей более ста различных мероприятий. Это как локальные спортивные соревнования, творческие испытания, волонтерские акции, так и масштабные всероссийские проекты. И программа оздоровления особенных детей является одним из ключевых направлений.

Традиционно тренировки проводятся на свежем воздухе под чутким руководством квалифицированных тренеров, прошедших специальную подготовку. Результатом цикла занятий на горных лыжах у детей становятся улучшение осанки и координации. Кроме того, увеличивается подвижность в суставах, сокращаются спастические симптомы, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, а также повышается уверенность в своих силах и самооценка.

- Мне весело кататься на лыжах! Нравится общение с друзьями - это поднимает настроение. Еще природа здесь очень красивая: горы, леса… Когда я спускаюсь на лыжах, то чувствую себя счастливой! - делится впечатлениями юная жительница Полысаева Юлия Волкова.

Пользу от занятий отмечают все, кто задействован в этом проекте.

- "Лыжи мечты" дают по-настоящему уникальную возможность для необычных ребят. Особая методика тренировок приносит ощутимые положительные результаты. Это уже неоднократно отмечали полысаевцы - участники программы прошлых лет, - говорит глава Полысаевского городского округа Валерий Зыков. - Важно, что этот проект угольщиков СУЭК дарит веру в свои силы и надежду, как самим ребятам, так и их родителям.

Напомним, что в рамках Международного женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов", который прошел в марте 2019 года в Новокузнецке, состоялось подписание трехстороннего соглашения между Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса в лице председателя совета Анны Цивилевой, Центром социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья "Лыжи мечты" в лице директора Центра Натальи Белоголовцевой и Фондом социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-РЕГИОНАМ" в лице исполнительного директора Марьяны Лисовой. Согласно документу продолжается работа по реализации комплекса совместных действий по развитию программы "Лыжи мечты" в регионе. Отметим, что с сентября 2020 года АНО "Лыжи мечты" стало называться "Программа комплексной реабилитации личности "Лига мечты", поскольку количество направлений работы организации растет день ото дня.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс