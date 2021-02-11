Ученые посчитают численность омуля на Байкале

В 2021 году Росрыболовство и научный институт РАН проведут учет байкальского омуля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрея Федотова.

Как пояснил ученый, учет ценной рыбы - байкальского омуля - проведут с помощью гидроакустической системы в последних числах мая на Селенгинском мелководье.

Учет необходим в числе прочего и потому, что еще в 2017 году власти ввели запрет на добычу омуля из-за сокращения биомассы. Благодаря принятым мерам последнее время численность данного вида рыбы начала расти, но насколько, пока неизвестно.