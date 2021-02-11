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11.02.2021 13:51
Рубрика: Общество

Ученые посчитают численность омуля на Байкале

Текст: Надежда Столярчук

В 2021 году Росрыболовство и научный институт РАН проведут учет байкальского омуля.

Российские рыбаки установили абсолютный рекорд по вылову иваси

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрея Федотова.

Как пояснил ученый, учет ценной рыбы - байкальского омуля - проведут с помощью гидроакустической системы в последних числах мая на Селенгинском мелководье.

Учет необходим в числе прочего и потому, что еще в 2017 году власти ввели запрет на добычу омуля из-за сокращения биомассы. Благодаря принятым мерам последнее время численность данного вида рыбы начала расти, но насколько, пока неизвестно.

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