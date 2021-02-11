МВД Дагестана показало видео с признанием женщины, выдавшей кукол за детей

Жительница Дагестана, которая солгала мужу о гибели новорожденных близнецов, дала признательные показания. Видео опубликовали в официальном Instagram-канале МВД республики.

Семейная пара долго ждала ребенка. И жена после появления первых признаков беременности захотела порадовать мужа - сказала, что ждет двух мальчиков. Однако потом выяснилось, что беременность была ложной. Но она ничего не стала говорить супругу, а уехала "рожать" в Ставрополь. После родов неделю младенцы якобы находились в тяжелом состоянии, после чего скончались.

- Я видела, как обрадовался мой муж, когда узнал, что я беременна, поэтому не хотела его огорчать, - сказала женщина во время допроса. - Я сама внушила себе беременность, у меня живот рос до 40-й недели. Я не могла признаться супругу, да для меня это тоже было правдой. Не понимаю, как это получилось.

Получив "тела", завернутые в материю, она уехала с мужем в родное село Бабаюрт на похороны. При проведении ритуала вскрылось, что в материю завернуты куклы. Полицейские выяснили, что женщина не была беременна и вообще не обращалась в перинатальный центр. Но для этого пришлось провести медицинское обследование женщины и полностью проверить деятельность медицинского учреждения.

Правда, некоторые комментаторы в интернете успели обвинить медиков центра во всех смертных грехах. После того как правда вскрылась, глава Ставрополья Владимир Владимиров призвал комментаторов в Сети впредь был осторожней в своих словах: "Это нам всем урок на будущее - о том, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации".

Стоит добавить, что полицейские Дагестана к семейному горю отнеслись по-человечески. В комментариях к видео они призвали не осуждать другого человека за ошибку, проявить чуткость и понимание. Тем не менее, теперь им предстоит дать правовую оценку действиям фигурантов произошедшего и вынести справедливое процессуальное решение﻿.