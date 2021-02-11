Новости

Соцсети ждут штрафы за привлечение детей к несанкционированным акциям 04:06
В Росгидромете рассказали о резком похолодании на Урале и в Сибири 03:50
Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии 03:08
Экипажу МКС отправят продовольственную посылку 02:51
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море 02:17
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной 01:38
В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса 01:34
"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 01:01
Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России 00:57
"Аталанта" с Миранчуком вышла в финал Кубка Италии 00:54
Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене 00:38
Умерла создатель "Сезона мужчин" Муфида Тлатли 00:27
Российские разработчики ПО смогут быстрее попадать в реестр Минцифры 10.02.2021
В "Аяксе" подтвердили, что Промес близок к уходу из клуба 10.02.2021
В Воронеже задержан подозреваемый в жестоком убийстве учительницы 10.02.2021
Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта 10.02.2021
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19 10.02.2021
В Instagram прокомментировали массовый сбой в России 10.02.2021
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса 10.02.2021
В Петербурге с 12 февраля откроют фудкорты и разрешат караоке 10.02.2021
Фильм "Зоя" вошел в число лидеров отечественного проката 10.02.2021
МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в Москве 10.02.2021
Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 10.02.2021
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 10.02.2021
В Чечне объяснили решение отменить обязательное ношение масок 10.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 03:08
Рубрика: Общество

Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Чечне и в Удмуртии масочный режим власти отменили не просто так, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Данному решению предшествовал серьезный анализ всех данных по COVID-19: уровня заболеваемости, числа переболевших, иммунной прослойки и так далее.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной

"С учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию о послаблении", - заявил в эфире НСН бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он добавил, что для борьбы с COVID-19 нужно использовать разные меры, зацикливаться только на неспецифических методах защиты не стоит. В частности, сейчас на первый план выходит вакцинация.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Аналогичное решение принял и глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - прокомментировал действия руководителей регионов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В регионах Общество Здоровье Президент Администрация Президента Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Приволжье СКФО Чеченская Республика ПФО Удмуртия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии