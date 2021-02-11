Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии

В Чечне и в Удмуртии масочный режим власти отменили не просто так, а исходя из реальной эпидемической обстановки. Данному решению предшествовал серьезный анализ всех данных по COVID-19: уровня заболеваемости, числа переболевших, иммунной прослойки и так далее.

"С учетом выборочных групповых исследований на напряженность иммунитета, дали такую рекомендацию о послаблении", - заявил в эфире НСН бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он добавил, что для борьбы с COVID-19 нужно использовать разные меры, зацикливаться только на неспецифических методах защиты не стоит. В частности, сейчас на первый план выходит вакцинация.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах. Аналогичное решение принял и глава Удмуртии Александр Бречалов.

"В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах", - прокомментировал действия руководителей регионов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.