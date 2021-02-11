Актер Владимир Епифанцев босиком устроил драку в петербургском баре

В Петербурге в баре на улице Марата произошла драка с участием известного актера Владимира Епифанцева и его бывшей жены актрисы Анастасии Веденской. Как сообщает "Пятый канал", потасовка произошла после премьеры фильма "Дочь тьмы", где Веденская играла главную роль.

По предварительным данным, во время посиделок у актрисы случился конфликт со знакомой режиссера ленты. В ходе ссоры девушка бросила в Веденскую пивной бокал.

На этом этапе в спор вмешался Владимир Епифанцев, который со всей силой оттолкнул обидчицу бывшей супруги. При этом, как отмечает "Пятый канал", по неизвестным обстоятельствам Епифанцев был босиком, хотя сейчас в Петербурге стоят сильные морозы. Далее актер схлестнулся с еще одним участником посиделок - бородатым мужчиной средних лет и нанес ему несколько ударов, после чего бенефис Епифанцева прервали прибывшие по вызову рестораторов сотрудники вневедомственной охраны.

В Управлении Росгвардии по Санкт-Петербург в драке видят исключительно зачинщиц. В релизе ведомства указывается, что девушку, бросившую пивной стакан, задержали и передали в отдел полиции. Про участие актера Епифанцева в потасовке в Росгвардии не говорят.

В результате посиделок, перешедших в формат рукопашной, сильнее всего пострадала Анастасия Веденская. У актрисы разбит лоб.