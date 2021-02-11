На стройке в Калининграде нашли 100-килограммовую мину

300-миллиметровая артиллерийская мина времен Второй мировой войны была найдена во время строительных работ на улице Автомобильной в Московском районе Калининграда.

Опасную находку, обнаруженную в плотно застроенном жилом районе, обезвредили специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота. Боеприпас вывезен на военный полигон для последующего уничтожения, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Подобные находки не редкость в регионе, где велись ожесточенные бои в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года. В 2020 году флотские саперы обезвредили в Калининградской области более 5000 различных взрывоопасных предметов.

Скорее всего, предполагают специалисты, найденный боеприпас - это реактивная фугасная мина, принятая на вооружение вермахта в 1943 году. Ее масса - более ста килограммов, длина - свыше 1,2 метра.