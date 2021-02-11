В Архангельске полицейские изъяли 120 кг незаконно продаваемой рыбы

В Архангельске сотрудники полиции и Россельхознадзора изъяли 120 килограммов рыбы, которая продавалась с нарушениями в неустановленных местах.

Как сообщает УМВД по региону, незаконная торговля замороженной навагой, корюшкой, щукой и другой рыбой шла в нескольких точках на улицах центральных округов города. Продавцы не смогли предъявить ветеринарные сопроводительные и другие документы на свой товар.

Кроме того, они не соблюдали условия хранения и сроки реализации рыбной продукции.

В отношении торговцев составили административные протоколы о нарушении требований технических регламентов и правил обращения с продукцией животноводства. За это предусмотрены штрафы.