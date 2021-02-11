В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге продолжают снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Губернатор Александр Беглов внес изменения в соответствующее постановление.

"В пятницу, 12 февраля, принять первых посетителей смогут в фуд-кортах, при условии соблюдения санитарных мер и обслуживания не более 50 процентов столов. Заполняемость залов кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов разрешили увеличить с 50 до 75 процентов", - приводит подробности РИА Новости.

С ограничениями - наполняемостью трибун до 75 процентов - зрителям разрешили вновь посещать спортивные и физкультурные мероприятия. Закрытыми пока останутся ночные клубы и дискотеки. Добавим, что смягчить ограничения власти города решили на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса.