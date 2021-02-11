В Петербурге суд сократил срок ареста для рэпера Славы КПСС

Санкт-Петербургский городской суд изменил решение Куйбышевского районного суда об аресте музыканта Вячеслава Машнова, известного под псевдонимом Слава КПСС.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, срок ареста снижен с недели до одного дня.

Напомним, рэпер был арестован накануне. Как следовало из полицейского протокола, музыканту вменяли то, что он обматерил неопределенный круг лиц в ночь на 3 февраля на Невском проспекте.

В срок наказания музыканту изначально зачли те два часа, на период, когда его задерживали для составления протокола.