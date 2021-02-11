Дом для сирот построят в городе Знаменск Астраханской области

24-квартирный дом для детей-сирот в Знаменске будет сдан, согласно контракту, в июле 2021 года, несмотря на отставание от графика работ. Об этом сообщил представитель компании-подрядчика губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, который посетил объект, чтобы проинспектировать ход строительства.

Как сообщает пресс-служба главы региона, прошлой осенью при поездке в Знаменск губернатор раскритиковал строителей за медленную работу. Трехэтажный дом начали возводить еще в 2014 году, но стройка заморозилась, и с недобросовестным подрядчиком расторгли контракт.

Новой фирме пришлось возводить дом практически с нуля, в связи с чем сроки сдвинулись, теперь работы отстают от графика примерно на полтора месяца.

"Сейчас на объекте есть все необходимые материалы, поэтому работа ускорится", - отмечается в сообщении. В настоящее время завершается строительство третьего этажа здания, укладка коммуникаций, одновременно идет внутренняя отделка первых двух этажей.

- Мы не имеем права тянуть время. Его и так было много потрачено впустую, - сказал губернатор. Он поручил зампредседателя правительства Михаилу Богомолову представить предложения по сокращению отставания стройки.

Глава региона также обязал Богомолова проконтролировать сроки ввода в эксплуатацию еще одного проблемного объекта в Знаменске - станцию очистки воды. Из-за проблем в проектировании ее открытие затягивается. Планируется, что станция заработает летом 2021 года.

- В сентябре прошлого года я посещал эту станцию, там было почти все готово, подрядчик заверил, что до конца декабря все работы будут выполнены. В этой ситуации мы обязательно разберёмся, - заявил Игорь Бабушкин.

На встрече с жителями Знаменска губернатор сообщил, что темпы строительства жилья будут наращиваться в регионе в целом, в том числе в рамках реализации программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов.

Астраханский губернатор также объявил, что в областную Думу внесен законопроект, который позволит многодетным семьям получать денежную компенсацию взамен выделяемого по закону земельного участка, это также позволит гражданам направлять деньги на улучшение жилищных условий.