Дом для сирот построят в городе Знаменск Астраханской области

Новости

Как ИИ сделает эндоскопические исследования более доступными 12:06
Врач объяснил, почему в холодную погоду выше риск заболеть COVID-19 11:55
Впервые в Москве брак зарегистрируют на катке ВДНХ 11:55
Население задолжало за свет 67 млрд рублей 11:50
В Москве парковка станет бесплатной 22 и 23 февраля 11:48
Вручение "Оскаров" пройдет одновременно в нескольких местах 11:46
В Новосибирске мужчина избил двух детей за сломанного снеговика 11:44
В Латвии разрешили работу парикмахеров в лесу во время карантина 11:44
Джину Карано выгнали из "Мандалорца" за пост в соцсетях 11:35
В Забайкалье возбудили дело о клевете в адрес губернатора 11:25
В Москве от COVID-19 привились более 500 тысяч человек 11:18
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за тарифов на связь 11:16
Главные роли в сериале по Last Of Us сыграют звезды "Игры престолов" 11:14
Оперштаб: Еще 3558 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:11
На развитие промышленности 25 регионов получат 1 миллиард рублей 11:06
Бесплатные экскурсии ждут посетителей Исторического музея на выходных 11:05
Карту парковок опубликовали в приложении "Московский транспорт" 11:03
В атмосфере Марса российский прибор обнаружил хлороводород 10:58
В Петербурге из Зоологического института украли ценные черепа животных 10:51
В Москве из ячеек разных банков пропало более 200 миллионов рублей 10:49
Задержанному за убийство учительницы в Воронеже предъявлено обвинение 10:49
На Урале 4 поселка временно остались без света в 30-градусный мороз 10:48
Постпред РФ при ЕС назвал "трудными" переговоры Борреля в Москве 10:38
В каких городах России устраивают самые дорогие свадьбы 10:38
В Хабаровском крае назвали условие отмены масочного режима 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 11:56

Дом для сирот построят в городе Знаменск Астраханской области

Текст: Наталья Коротченко
24-квартирный дом для детей-сирот в Знаменске будет сдан, согласно контракту, в июле 2021 года, несмотря на отставание от графика работ. Об этом сообщил представитель компании-подрядчика губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, который посетил объект, чтобы проинспектировать ход строительства.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, прошлой осенью при поездке в Знаменск губернатор раскритиковал строителей за медленную работу. Трехэтажный дом начали возводить еще в 2014 году, но стройка заморозилась, и с недобросовестным подрядчиком расторгли контракт.

Новой фирме пришлось возводить дом практически с нуля, в связи с чем сроки сдвинулись, теперь работы отстают от графика примерно на полтора месяца.

"Сейчас на объекте есть все необходимые материалы, поэтому работа ускорится", - отмечается в сообщении. В настоящее время завершается строительство третьего этажа здания, укладка коммуникаций, одновременно идет внутренняя отделка первых двух этажей.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астраханской области построили два госпиталя для пациентов с COVID-19

- Мы не имеем права тянуть время. Его и так было много потрачено впустую, - сказал губернатор. Он поручил зампредседателя правительства Михаилу Богомолову представить предложения по сокращению отставания стройки.

Глава региона также обязал Богомолова проконтролировать сроки ввода в эксплуатацию еще одного проблемного объекта в Знаменске - станцию очистки воды. Из-за проблем в проектировании ее открытие затягивается. Планируется, что станция заработает летом 2021 года.

- В сентябре прошлого года я посещал эту станцию, там было почти все готово, подрядчик заверил, что до конца декабря все работы будут выполнены. В этой ситуации мы обязательно разберёмся, - заявил Игорь Бабушкин.

На встрече с жителями Знаменска губернатор сообщил, что темпы строительства жилья будут наращиваться в регионе в целом, в том числе в рамках реализации программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов.

Астраханский губернатор также объявил, что в областную Думу внесен законопроект, который позволит многодетным семьям получать денежную компенсацию взамен выделяемого по закону земельного участка, это также позволит гражданам направлять деньги на улучшение жилищных условий.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
В Москве от COVID-19 привились более 500 тысяч человек