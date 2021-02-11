Самолет из Сочи задержали на восемь часов из-за столкновения с птицей

Рейс Сочи - Ростов-на-Дону, задержали из-за попавшей в самолет птицы. Он должен был вылететь из курортного города в 21.55 10 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании "Азимут", пассажиров решили отправить резервным бортом, который вылетел из Минеральных вод.

- Борт по прилету в Сочи "поймал" птицу. Полет откладывается, пока техники его не проверят, - приводятся слова представителя авиакомпании.

В результате рейс задержали более чем на восемь часов, он вылететь из аэропорта Адлер только в 6.16, а спустя час уже приземлился в Ростове. Полет прошел без происшествий.