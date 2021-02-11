На Урале 4 поселка временно остались без света в 30-градусный мороз

Четыре поселка в Белоярском районе Свердловской области на несколько часов остались без энергоснабжения с тридцатиградусные морозы.

"Утром из-за неполнофазного режима работы электросети 10 кВ наблюдалось отклонение от нормального уровня напряжения в населенных пунктах Косулино, Прохладный, КП Солнечная поляна и Просвет", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании "Россети-Урал". В общей сложности в попавших под отключение домах проживает примерно семь сотен человек.

К этому часу аварийно-восстановительные бригады уже справились с нештатной ситуацией - в 11:37 по местному времени электроэнергия вернулась в дома.