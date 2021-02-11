На Урале кинолог через суд вернул собаку, с которой работал в колонии

Кыштымский городской суд в Челябинской области рассмотрел необычное дело об имущественных правах. Бывший сотрудник ИК-10 подал иск к системе ГУФСИН и исправительному учреждению за отказ вернуть ему бельгийскую овчарку по кличке Боня, с которой он нес службу до увольнения.

Собаку кинолог приобрел на свои деньги, сообщили в судебной инстанции.

Как пояснили в суде, в своем заявлении истец указал, что с 2017 года он служил в ФКУ ИК-10 Кыштыма в должности старшего инструктора-кинолога. С 2019 года он нес службу с бельгийской овчаркой, которую купил еще щенком в 2018 году. В феврале 2020 года уволился со службы, просил вернуть собаку, но ему отказали.

По словам Артема Горохова, представителя кинолога, за время службы собака стала звездой, завоевывала первые места на соревнованиях кинологов системы ГУФСИН. А потому расставаться с ней в ИК очень не хотели. К тому же с 2019 года Боня состояла на довольствии, ей ставили прививки, ухаживали за государственный счет. Так что формальные основания не отдавать собаку у колонии были. В свою очередь у кинолога на руках имелся договор, по которому он заплатил при покупке щенка 17 тысяч рублей. Этот документ он и представил в суд.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что после ухода из колонии собака истца была по договору передана другому старшему инструктору-кинологу в безвозмездное пользование для выполнения оперативно-служебных задач и закреплена за ним. Формально он являлся новых владельцем Бони, а ИК-10 и ГУФСИН региона, по сути, являлись ненадлежащими ответчиками. Исковые требования были уточнены. После чего дальнейший спор между двумя кинологами завершился мировым соглашением.

Новый инструктор Бони согласился вернуть собаку коллеге и возместить ему все расходы, понесенные в суде.

- Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению, - уточнила консультант Кыштымского суда Елена Казакова. - Вчера Боня вернулась из колонии к своему хозяину. Производство по делу прекращено.

Как удалось выяснить "РГ", уволившись из колонии, кинолог поступил на службу в Вооруженные силы РФ. И теперь Боня продолжит свою карьеру по новому месту службы хозяина.