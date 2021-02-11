На Урале нашли мать, проводившую откровенные веб-трансляции при детях

В Челябинске установлена личность женщины, попытавшейся зарабатывать стримами в соцсетях. С гражданкой проведена профилактическая работа, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

- В ходе проверки установлено, что появившиеся в соцсетях видеоролики были сняты еще в 2018 году, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Семья характеризуется, как благополучная. Однако теперь ее возьмут на контроль. С женщиной проведена профилактическая беседа.

Откровенные видео многодетной матери появились в соцсетях 9 февраля. На них она обнажается перед камерой, просит перечислить ей деньги на пиццу для детей, которые в момент трансляции находятся в одной комнате с ней. И заявляет, что готовить им не собирается.

Полиции гражданка пояснила, что была не трезва и записывала видео шутки ради. Однако в Челябинске ее юмор не оценили, видеоролики вызвали бурю негодования.