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11.02.2021,  
09:42
Текст:  Антон Валагин

Роботу "Удар" на базе БМП-3 будут помогать дроны

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Боевой робот "Уран" на базе БМП-3 сможет взимодействовать с дронами: летающими и наземными, - а также самостоятельно передвигаться про местности.

- При создании "Урана" отработана возможность движения машины в автономном режиме. Для этого у робота есть подсистема планирования перемещения с датчиками и измерителями. На основании полученных от них данных вырабатывается маршрут с учетом рельефа местности и могут рассчитываться параметры боевого задания, - рассказал ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Фото: Максим Блинов \ РИА Новости
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Также робот способен управлять беспилотными летательными аппаратами.

- Отработано взаимодействие с дронами - в том числе привязного типа с электропитанием от самого "Удара". Они могут использоваться для доразведки и ретрансляции сигналов управления, - пояснил Оздоев.

Предусмотрено оснащение "Удара" легкими наземными дронами для разведки, подрыва целей, транспортировки грузов и раненых. Легкий робот может устанавливаться на или в кормовой части машины с механизмом автоматической отстыковки, рассказали агентству разработчики "Удара" из ВНИИ "Сигнал".

Роботехнический комплекс "Удар" был впервые представлен на Дне инновации Минобороны в 2015 году. При его создании использован единый принцип роботизации, примененный также для шести боевых модулей, совместимых с БМП-3.

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