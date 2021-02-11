Российская лыжница лишена золотой медали молодежного чемпионата мира

В четверг на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Вуокатти прошли спринтерские гонки классическим стилем. Золотую медаль завоевал россиянин Александр Терентьев, а первой среди женщин пришла к финишу Анастасия Фалеева.

Однако после гонки россиянку лишили титула из-за того, что на финишной прямой она наехала на лыжу спортсменки из Чехии Терезы Берановой, что повлекло за собой падение соперницы.

После окончания гонки представители FIS приняли решение о наказании Фалеевой. Россиянка была лишена золотой медали и к ее результату добавили две минуты, после чего она оказалась шестой.

Победу в итоге отдали немецкой лыжнице Лизе Лохманн, серебро досталось россиянке Христине Мацокиной, а бронза - шведке Луизе Линдстрем.