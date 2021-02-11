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11 февраля 2021 г.

Постановление правительства Сахалинской области от 11 февраля 2021 года № 39 "Об установлении величины прожиточного минимума в Сахалинской области за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 11 февраля 2021 г.
Опубликован 11 февраля 2021 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Сахалинской области от 24.06.1998 № 67 "О прожиточном минимуме в Сахалинской области" Правительство Сахалинской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Сахалинской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 16 130 рублей, для трудоспособного населения - 17 178 рублей, пенсионеров - 12 903 рубля, детей - 17 576 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".

Председатель Правительства Сахалинской области А.В.Белик



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