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11.02.2021 14:54
Рубрика: Экономика

Шохин ожидает решения о дифференциации роста НДПИ в весеннюю сессию

Текст: Игорь Зубков

Решение о дифференциации повышения НДПИ для твердых ископаемых планируется принять в весеннюю сессию Госдумы, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По его словам, бизнес достиг договоренности об этом с правительством, но обсуждения по параметрам дифференциации продолжаются. Бизнес считает, что объем дополнительных поступлений от повышения налога должен зависеть от того, насколько благоприятна конъюнктура, правительство настаивало на том, что поступления в ближайшие три года должны составлять не менее 56 млрд руб. в год.

Дифференциация НДПИ должна коснуться арктических и низкомаржинальных месторождений, а также проектов, по которым заключены специнвестконтракты, и проекты в моногородах, сказал Шохин.

Закон о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений принят в прошлом году, исключение по настоянию бизнеса было закреплено для проектов, по которым будут подписаны соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

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