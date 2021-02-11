Шохин ожидает решения о дифференциации роста НДПИ в весеннюю сессию

Решение о дифференциации повышения НДПИ для твердых ископаемых планируется принять в весеннюю сессию Госдумы, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, бизнес достиг договоренности об этом с правительством, но обсуждения по параметрам дифференциации продолжаются. Бизнес считает, что объем дополнительных поступлений от повышения налога должен зависеть от того, насколько благоприятна конъюнктура, правительство настаивало на том, что поступления в ближайшие три года должны составлять не менее 56 млрд руб. в год.

Дифференциация НДПИ должна коснуться арктических и низкомаржинальных месторождений, а также проектов, по которым заключены специнвестконтракты, и проекты в моногородах, сказал Шохин.

Закон о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений принят в прошлом году, исключение по настоянию бизнеса было закреплено для проектов, по которым будут подписаны соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).