Си Цзиньпин поздравил всех китайцев в стране и за рубежом с праздником Весны

10 февраля в Пекине на праздничном мероприятии председатель КНР Си Цзиньпин от имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и Госсовета КНР поздравил всех китайцев в стране и за рубежом с наступающим праздником Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая
Си Цзиньпин, который является также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с речью в ходе торжественной встречи, организованной ЦК КПК и Госсоветом КНР в Доме народных собраний по случаю приближающегося праздника Весны, и поздравил людей всех народностей страны, соотечественников в специальных административных районах Сянган и Аомэнь и на Тайване, а также проживающих за границей китайцев с наступающим праздником.
Праздник Весны в этом году приходится на 12 февраля.