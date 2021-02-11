Си Цзиньпин поздравил всех китайцев в стране и за рубежом с праздником Весны

Си Цзиньпин, который является также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с речью в ходе торжественной встречи, организованной ЦК КПК и Госсоветом КНР в Доме народных собраний по случаю приближающегося праздника Весны, и поздравил людей всех народностей страны, соотечественников в специальных административных районах Сянган и Аомэнь и на Тайване, а также проживающих за границей китайцев с наступающим праздником.

Праздник Весны в этом году приходится на 12 февраля.