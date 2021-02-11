Танк для экстремальных условий: MW высоко оценил Т-80

Одной из интересных особенностей Т-80 стал надежный автомат заряжания, значительно облегчивший работу экипажа из трех человек. А двигатель мощностью 1000 лошадиных сил мог работать на любом топливе, заводился в любой мороз и заметно улучшил динамические качества 46-тонной машины - за скорость Т-80 прозвали "летающим" или "реактивным" танком.

Современная версия Т-80БВМ оснащена многими опциями с более позднего Т-90: динамической защитой "Реликт", улучшенными 125-мм пушкой и композитной броней, эффективной системой управления огнем, многоканальными всесуточными прицелами наводчика и командира.

Уникальные особенности Т-80, его способность работать в самых экстремальных условиях позволяют предположить, что танк останется на вооружении армии Росси как минимум до конца 2040-х годов, продолжая обновляться.