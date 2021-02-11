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11.02.2021 11:48
Рубрика: Праздники

В Москве парковка станет бесплатной 22 и 23 февраля

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

По случаю предстоящего Дня защитника отечества в Москве парковка станет бесплатной на два дня.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Карту парковок опубликовали в приложении "Московский транспорт"

Как отмечает пресс-служба департамента транспорта, бесплатно оставить машины в платной зоне можно будет 22 и 23 февраля. Это послабление распространяется на улицах, где действует повышенный тариф (380 руб/час в дневное время и 200 руб/час в ночное). Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

При этом в воскресенье, 21 февраля, бесплатными будут все парковки кроме тех, где действует повышенный тариф. "В праздничные дни будьте внимательны, оставляйте машины только в разрешенных местах и соблюдайте правила дорожного движения", - призвал заммэра Максим Ликсутов.