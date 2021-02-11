Найден вал крестоносцев, на 1000 лет защитивший город в Израиле

В Израиле археологи обнаружили остатки осадного сооружения времен крестовых походов, которое со временем превратилось в дамбу и на протяжении целого тысячелетия надежно защищало город Ашкелон от "нападения" песчаных дюн.

Об удивительном археологическом открытии рассказало издание Haaretz. Дело в том, что археологи обнаружили древнее инженерное сооружение, которое веками было на виду.

Об открытии сообщил археолог Рафаэль Льюис из Хайфского университета. Он обратил внимание на огромную дамбу, расположенную на окраине древнего города Ашкелон в Израиле. Много лет она считалась естественной.

Благодаря этой дамбе пустыня не может поглотить город, хотя песчаные дюны и пытаются наползти на него. Новое исследование показало, что "естественная" дамба на самом деле является искусственным сооружением. По оценке Льюиса, эта конструкция представляла собой осадный вал, который был построен в XII или XIII веках.

Вероятно, произошло это во время одной из осад, которые неоднократно переживал этот портовый город во времена крестовых походов. По мнению исследователей, скорее всего, эта массивная конструкция была возведена именно крестоносцами. Но они допускают, что ее могли использовать, а также достраивать и перестраивать и мусульманские войска, ведь город переходил из рук в руки.

В какой-то момент времени эта конструкция утратила свое значение, но никто не позаботился о том, чтобы ее снести. Как оказалось, городу это принесло только пользу. Осадный вал со временем превратился в мощный искусственный барьер против опустынивания. Получается, что исключительно военное сооружение почти тысячелетие служило мирным целям.

К слову, идентифицировать средневековый осадный вал удалось без проведения масштабных археологических раскопок. Льюис в своей работе опирался на результаты полевых исследований этой местности, проведенных в 2010-2013 годах, и анализе аэрофотоснимков 1940-х годов.

"Я пытался понять, как формировался сельскохозяйственный ландшафт Ашкелона, - говорит исследователь. - Меня действительно поразило, когда я увидел аэрофотоснимки и понял, что в этом ландшафте имеется некая аномалия, блокирующая движение песков".

Аномалия настолько заинтересовала ученого, что он начал изучать период крестовых походов. Ашкелон в то время был процветающим портовым городом. На протяжении тысячелетий он служил воротами в южный Левант.

Считается, что этот город был построен хананеями в эпоху средней бронзы, примерно 4000 лет назад. Они первыми воздвигли оборонительные сооружения - это были валы в форме буквы "D", обращенные вертикальной линией вдоль берега. Арка же была обращена вглубь побережья.

Эти ханаанские валы сформировали центр города и служили долгие тысячелетия. Их восстанавливали и укрепляли многие последующие народы, в том числе филистимляне, римляне и византийцы. А около тысячи лет назад перестройкой этих сооружений занялись мусульмане и крестоносцы.

Этот древний курган не стал надежной защитой от песчаных дюн. На фотографиях 1940-х годов видно, что песок из пустыни преодолевал вертикальную линию условной буквы "D". Но на полпути к арке странным образом останавливался. Причем эта блокировка происходила прямо перед Иерусалимскими воротами, которые когда-то были главным входом в город.

Анализ показал, что пески останавливает осадный вал. По оценкам Льюиса, его длина составляла около 200 метров, а высота варьировалась от восьми до десяти метров. Если смотреть с высоты птичьего полета, то видно, что к югу от этой конструкции все пространство покрыто дюнами, а к северу расположены зеленые плодородные земли.

Это сооружение было возведено в форме гигантского пандуса, по которому можно было подкатить к городской стене осадные башни и тараны. Подобные сооружения для Израиля вовсе не редкость. Самым известным из них является "пандус" в Масаде, который, по мнению некоторых ученых, мог быть построен еще римлянами во время Первого еврейского восстания в 73 году нашей эры.