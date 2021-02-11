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11.02.2021 16:48
Рубрика: Власть

Введение штрафов за продажу гаджетов без российского ПО могут перенести

Текст: Татьяна Замахина
Обязательная предустановка российских программ, по нынешним планам, должна стартовать с 1 апреля 2021 года, однако штрафовать могут начать позже - с 1 июля. Такие поправки одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Речь о штрафах при продаже гаджетов без предустановленного на них российского программного обеспечения. Для должностных лиц они предложены в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний от 50 до 200 тысяч рублей. Поправки в КоАП были приняты в первом чтении в декабре 2020 года.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Правительство утвердило список российского софта для предустановки

Государство ранее уже пошло навстречу разработчикам и перенесло срок вступления закона о предустановке российского софта на три месяца, чтобы те успели подготовиться. И теперь предложено повременить со штрафами.

Как стало известно на заседании комитета, Минцифры обратилось к депутатам с предложением о переносе в связи с тем, что готовятся нормативно-правовые акты в развитие этого законопроекта.

Базовый законопроект на эту тему был принят в ноябре 2019 года. Он обязывает продавцов отдельных видов технически сложных товаров производить предустановку на них отечественного ПО. В перечень попали сервисы Яндекса, Mail.ru, социальные сети Вконтакте и Одноклассники, мобильное приложение портала госуслуг, антивирус Kaspersky и другие программы. Распоряжение правительства с утвержденным списком было опубликовано в январе 2021 года.

Также сообщалось о том, что правительство утвердило перечень оборудования, на которое должно быть предустановлено отечественное ПО. Это смартфоны, планшеты, стационарные и портативные компьютеры, системные блоки, имеющие операционную систему, а еще телевизоры с цифровым блоком управления.

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