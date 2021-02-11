За три года в России подготовили более тысячи гериатров

Сегодня в каждом российском регионе есть свой главный гериатр, а всего с 2018 года - начала развития гериатрической службы в стране - подготовлено более 1000 врачей для пожилых пациентов, еще 17 тысяч освоили гериатрию в качестве второй специальности. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткаченко на пресс-конференции в четверг, 11 февраля.

По ее словам, пока один гериатр приходится на 20 тысяч пожилых людей, и этого недостаточно. К 2024 году в стране уже будет более 2 тысяч врачей-гериатров и 85 гериатрических центров.

Однако, Ткаченко подчеркнула, что все врачи первичного звена должны знать особенности диагностики, лечения, профилактики различных заболеваний у людей пожилого и старческого возраста. Предполагается, что к гериатру пациенты должны обращаться в самых сложных случаях.