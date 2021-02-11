Заявку на госуслугу можно будет заполнить, отвечая на вопросы

Новый формат заявлений появится на портале госуслуг: заполнять форму пользователи будут, отвечая на вопросы. Об этом рассказал ТАССу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Мы начали менять форму предоставления самых популярных услуг. Но все это будет происходить постепенно. В частности, изменится формат их предоставления - пользователи будут заполнять заявление в виде ответов на вопросы", - сказал он.

Обновленный портал должен появиться в марте этого года, сообщал вице-премьер ранее. Новый портал будет соответствовать всем современным требованиям кибербезопасности и сможет обрабатывать практически любое число запросов.

"Главное, он будет также соответствовать всем современным требованиям в области кибербезопасности. Новая технологическая платформа построена на основе передовых технологий и с учетом высокого трафика. Это позволит обрабатывать фактически любое количество запросов пользователей даже в моменты пиковых нагрузок", - приводит ТАСС слова Чернышенко.