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12.02.2021 14:59
Рубрика: Легковые авто

Автосалон в Лос-Анджелесе снова перенесен на осень

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба автосалона в Лос-Анджелесе. Фото: Пресс-служба автосалона в Лос-Анджелесе.
Фото: Пресс-служба автосалона в Лос-Анджелесе.

Международный автосалон в Лос-Анджелесе традиционно проходит каждый год в ноябре, однако в 2020 году организаторы были вынуждены из-за пандемии перенести дату проведения мотор-шоу: он должен был состояться с 21-31 мая 2021 года, но снова что-то пошло не так.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В официальных аккаунтах соцсетях администрация автосалона в Лос-Анджелесе опубликовала сообщение с новыми датами проведения мероприятия: "LA Auto Show-2021" было перенесено на 19-28 ноября 2021 года. Больше информации появится в ближайшее время".

Причины очередного переноса не указываются, но можно предположить, что опасения организаторов связаны с предохранительными мерами в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.