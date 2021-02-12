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12 февраля 2021 г.

Постановление правительства Республики Башкортостан от 11 февраля 2021 года № 35 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан на 2021 год"

Дата подписания 11 февраля 2021 г.
Опубликован 12 февраля 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан на душу населения - 10015 рублей, для трудоспособного населения - 10641 рубль, пенсионеров - 9605 рублей, детей - 10077 рублей.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан А.Г.Назаров



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