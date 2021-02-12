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12 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 12 февраля 2021 года № 11 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- четвертый абзац подпункта 2.4 пункта 2 постановления после слов "с 2 февраля 2021 года по 15 февраля 2021 года" дополнить словами ", с 16 февраля 2021 года по 1 марта 2021 года, с 2 марта 2021 года по 15 марта 2021 года", далее по тексту.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков



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