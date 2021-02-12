Постановление правительства Белгородской области от 8 февраля 2021 года № 39-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за IV квартал 2020 года"

В соответствии с абзацем 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения 9 593 рубля, для трудоспособного населения - 10 403 рубля, пенсионеров - 8 024 рубля, детей - 9 435 рублей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков







