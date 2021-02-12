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12 февраля 2021 г.

Постановление правительства Белгородской области от 8 февраля 2021 года № 40-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области на 2021 год"

Дата подписания 8 февраля 2021 г.
Опубликован 12 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области на 2021 год в расчете на душу населения 9 720 рублей, для трудоспособного населения -10 634 рубля, пенсионеров - 8 659 рублей, детей - 9 701 рубль.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков



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