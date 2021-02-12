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12.02.2021 13:00
Рубрика: В мире

Гала-концерт Медиакорпорации Китая стал главным новогодним мероприятием

12 февраля в Китае и разных странах и регионах мира отмечается Новый год по лунному календарю. В КНР он носит название "праздник Весны". В канун праздника, 11 февраля в 20:00 началась трансляция новогоднего гала-концерта 2021 года Медиакорпорации Китая (China Media Group, CMG), сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Многие номера новогоднего концерта были посвящены таким актуальным темам и проблемам прошлого года, как борьба и контроль эпидемии, полное искоренение нищеты в стране и т. д. Кроме того, были номера, посвященные 100-летнему юбилею Компартии Китая, который будет праздноваться в 2021 году и зимним Олимпийским и Паралимпийским играм 2022 в Пекине.

Гала-концерт Медиакорпорации Китая традиционно стал главным культурным новогодним мероприятием и праздничным банкетом для миллионов китайцев. Он укрепил сплоченность всех народностей и повысил уверенность нации в величии Родины.

По предварительной статистике, к 23:59 11 февраля аудитория этого грандиозного шоу составила 1,14 миллиарда человек. Кроме того, более 569 миллионов человек на каналах новых медиа сгенерировали 1,778 миллиарда просмотров, что на 548 миллионов больше, чем в прошлом году.

Телевизионная аудитория составила около 571 миллиона человек, что сопоставимо с уровнем прошлого года. Известно, что концерт полностью или частично транслировали свыше 600 различных медиа более 170 стран мира. Трансляция велась и в России. Зарубежные зрители гала-концерта через видеосервис Youtube и социальную сеть Facebook сгенерировали около 18,66 миллиона просмотров.

Новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая стал площадкой внедрения и практического применения самых передовых медиа-технологий и технологий связи. При съемках и в ходе трансляции были задействованы решения искусственного интеллекта, больших данных и связь нового поколения 5G. Изображение записывалось и транслировалось в сверхвысоком разрешении 8К, которое в 16 раз более четкое, чем формат Full HD.

На концертной площадке был установлен гигантский экран формата 8К размером 61,4 x 12,4 метра. Его дополнили 154 экранами, которые образовали уникальный видео-купол и демонстрировали потрясающие визуальные эффекты. Зрелище было завораживающим, вдохновляющим и поистине праздничным.

Трансляция гала-концерта Медиакорпорации Китая также велась в кинотеатрах разных городов страны, что сделало охват аудитории и значимость мероприятия еще более масштабными.

Вы можете просмотреть запись гала-концерта Медиакорпорации Китая на официальном сайте телекомпании CCTV.

Медиакорпорация Китая еще раз поздравляет всех слушателей и зрителей с наступившим Новым годом Быка по лунному календарю, с праздником Весны!

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