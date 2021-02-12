Глава UFC: Титул остается у Нурмагомедова, после встречи решим, как дальше

Глава UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов сохранит титул чемпиона организации в легком весе, а окончательное решение будет принято после их личной встречи.

"Если говорить о том, кто заслуживает быть чемпионом, то, на мой взгляд, титулом должен владеть тот, кто побил всех остальных. Хабиб побил Конора, Хабиб уничтожил Дастина, значит на данный момент он чемпион", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Complex.

"Мы не собираемся объявлять титул вакантным и разыгрывать его. Хабиб - наш чемпион. Он приедет в Вегас, мы поужинаем с ним и решим, что будет дальше", - сообщил он.

В то же время глава UFC назвал тех, кто может побороться за титул. "У нас несколько претендентов - Порье, Гэйтжи, Оливейра, Чендлер, и у нас все еще есть Тони Фергюсон и Конор Макгрегор", - отметил Уайт.