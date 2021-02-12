Голикова выиграла золото на 500 м на ЧМ по конькобежному спорту

В Херенвене (Нидерланды) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. Во второй день соревнований российская команда сумела завоевать первую золотую медаль.

Ее обладательницей стала 29-летняя Ангелина Голикова, быстрее всех преодолевшая 500 метров. Результат россиянки - 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов, уступившая 0,14 секунды, третий результат показала еще одна российская спортсменка Ольга Фаткулина.

Для Голиковой это первое в карьере золото мировых первенств.

Также в пятницу российская команда выиграла еще три медали - серебро досталось Павлу Кулижникову на дистанции и 500 м, два третьих места наши спортсмены заняли в женской и мужской командных гонках преследования.