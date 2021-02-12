Государственное управление радио и телевидения КНР запретило продолжение вещания BBC World News

По сообщению официального сайта Государственного управления радио и телевидения КНР, после проведения соответствующего расследования содержания репортажей и редакционной политики BBC World News, связанных с Китаем, управление выявило серьезные нарушения "Положений об управлении радио и телевидением" и "Административных мер по трансляции зарубежных спутниковых телеканалов", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
В частности, нарушено требование, в соответствии с которым новости должны быть непредвзятыми, правдивыми и справедливыми, не наносить ущерб национальным интересам Китая и соответствовать требованиям вещания зарубежных телеканалов в Китае.
В связи с этим Государственное управление радио и телевидения КНР запретило BBC World News продолжать деятельность в Китае и не будет принимать заявку на продление вещательной лицензии на следующий год.
Фото: Медиакорпорация Китая