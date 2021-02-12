Государственное управление радио и телевидения КНР запретило продолжение вещания BBC World News

В частности, нарушено требование, в соответствии с которым новости должны быть непредвзятыми, правдивыми и справедливыми, не наносить ущерб национальным интересам Китая и соответствовать требованиям вещания зарубежных телеканалов в Китае.

В связи с этим Государственное управление радио и телевидения КНР запретило BBC World News продолжать деятельность в Китае и не будет принимать заявку на продление вещательной лицензии на следующий год.