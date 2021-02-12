Источник: У Алонсо сломана челюсть в результате ДТП

По данным источника, получившего травмы в результате дорожно-транспортного происшествия известного автогонщика Фернандо Алонсо отправили в больницу в Берне, которая специализируется на травмах челюсти. Как сообщает ВВС, у испанца перелом челюсти. Если диагноз подтвердится, то вероятнее всего двукратный чемпион мира будет вынужден пропустить старт сезона.

В четверг стало известно, что Алонсо во время прогулки на велосипеде в Швейцарии был сбит автомобилем и госпитализирован. Это подтвердила команда "Альпин", за которую он будет выступать в нынешнем сезоне. В официальном заявлении было сказано, что испанец "в сознании и хорошо себя чувствует".

Алонсо - чемпион мира 2005 и 2006 годов. В 2018 году он покинул "Формулу-1", но решил вернуться в гонки.