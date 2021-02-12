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12 февраля 2021 г.

Постановление правительства Республики Калмыкия от 5 февраля 2021 года № 32 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 5 февраля 2021 г.
Опубликован 12 февраля 2021 г.

соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Республики Калмыкия от 25 апреля 2005 г. № 191-III-3 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения 10443 (десять тысяч четыреста сорок три) рубля, для трудоспособного населения - 10914 (десять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей, пенсионеров - 8365 (восемь тысяч триста шестьдесят пять) рублей, детей - 10618 (десять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев



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