Постановление правительства Республики Калмыкия от 5 февраля 2021 года № 33 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Калмыкия на 2021 год"

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по Республике Калмыкия на 2021 год в расчете на душу населения 10631 (десять тысяч шестьсот тридцать один) рубль, для трудоспособного населения 11083 (одиннадцать тысяч восемьдесят три) рубля, пенсионеров - 8472 (восемь тысяч четыреста семьдесят два) рубля, детей - 10926 (десять тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей.

Председатель Правительства Республики Калмыкия Ю.Зайцев







