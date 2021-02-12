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12 февраля 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 12 февраля 2021 года № 23 "О внесении изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 12 февраля 2021 г.
Опубликован 12 февраля 2021 г.

Постановляю:

1. Внести в пункт 3 части 31 постановления Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменение, изложив его в следующей редакции:

"3) с 15 февраля 2021 года в очном режиме образовательный процесс в организациях в Камчатском крае, осуществляющих реализацию программ дополнительного образования, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований;".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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