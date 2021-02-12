Каждое двухсотое бревно в России заготовили нелегально

Доля нелегальной древесины составляет 0,5% от всего объема заготовки, сообщает пресс-служба Рослесхоза. Всего за прошлый год было выявлено 15,3 тысяч случаев незаконной рубки совокупным объемом 1,1 млн кубометров, уточнили в ведомстве. При этом общий объем добытой в 2020 году древесины составил 217 млн кубометров.

"Положительная динамика по снижению объемов выявленной незаконной рубки леса в 2020 году по сравнению с годом ранее отмечена в 47 субъектах Российской Федерации", - констатировали в Рослесхозе. Число выявленных незаконных рубок по сравнению с 2019 годом увеличилось на 3%, при этом общий объем добытой браконьерами древесины сократился на 4%. В среднем на каждой выявленной незаконной рубке заготовили по 74 кубометра древесины, что на 8% меньше, чем было годом ранее. В Рослесхозе это связывают с повышением оперативности реагирования на сигналы о нарушениях благодаря появлению новой техники у патрульных служб.

"По фактам выявленных незаконных рубок, имеющих признаки уголовного преступления, в правоохранительные органы направлено 13 тыс. материалов, по которым правоохранительными органами приняты меры государственного реагирования", - заверили в Рослесхозе.

Наибольшие успехи в сокращении объемов нелегальной заготовки древесины отмечены в Архангельской области (на 55,2 тыс. кубометров), Республике Бурятия (на 47,1 тыс. кубометров), Забайкальском крае (на 41,5 тыс. кубометров), Иркутской области (на 26,5 тыс. кубометров) и Пермском крае (на 18,2 тыс. кубометров).