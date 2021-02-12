Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 8 февраля 2021 года № 11 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год"

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24.10.97 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет:

1. Установить с 01 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике на душу населения - 10451 рубль, для трудоспособного населения - 11024 рубля, пенсионеров - 8444 рубля, детей - 11051 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Председатель Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А.Озов







